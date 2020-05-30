Yeni sosyal medya kararnamesini imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformlarının paylaşımlardan hukuki olarak sorumlu tutulmasını öngören kararnameyi imzaladı. Kararname denetleyici kurumlara, Facebook and Twitter gibi şirketlere karşı yasal işlem başlatma yetkisi veriyor. Trump, kararnamede, internet şirketlerini kullanıcılarının paylaştığı içeriklerden sorumlu tutmayan yasanın değiştirilmesinin öngörüldüğünü belirtti. Ayrıca sosyal medya platformlarının artık kullanıcılarına uyguladığı sansürden sorumlu olması gerektiğinin altını çizdi.