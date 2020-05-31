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'da nehre giren Türk öğrencinin cesedi bulundu

'nin eyaletinde nehre girdikten sonra kaybolan Türk öğrencinin cesedinin bulunduğu belirtildi

AA Dünya
Giriş Tarihi: 1.6.2020 02:52 Son Güncelleme: 1.6.2020 02:54 ABONE OL
California'da nehre giren Türk öğrencinin cesedi bulundu

California'daki Türk toplumundan edinilen bilgiye göre, perşembe günü yüzmek için Sacramento kentindeki San Jaoquin Nehri'ne giren 27 yaşındaki Türk öğrenci Umut Felik'in cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.

Felik'in kimliğinin, arkadaşları tarafından teyit edildiği, ceset üzerinde otopsinin ise salı günü yapılacağı kaydedildi.

Contra Costa Bölge Şerifi Limmy Lee, dün yaptığı basın toplantısında, Felik'i arama çalışmalarının devam ettiğini kaydederken, San Francisco'da öğrenci olan Felik'in ailesi ve arkadaşları da bulunması için Twitter'dan "UmutFelik" etiketiyle çağrı yapmıştı.

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California'da nehre giren Türk öğrencinin cesedi bulundu
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