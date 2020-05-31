Dünyada son durum: Vaka sayısı 6 milyonu geçti

Dünyagenelinde vaka sayısı 6 milyonu aşarken, 368 bin kişi öldü. İyileşenlerin sayısı da 2 milyon 700 bini geçti. İşte korona ile mücadelede dünyada öne çıkan gelişmeler:Yeni ölüm yok. 4 yeni vaka var; hepsi yurtdışından gelenler. Ülkede 3'ü kritik durumda olmak üzere toplam 63 aktif vaka kaldı.Vaka sayısı 1 milyon 806 bini geçti. 105 bin kişi öldü.Şimdiye kadar ki en yüksek günlük ölüm kaydedildi. 232 kişinin ölümüyle toplam ölümler 4 bin 555'e yükseldi. Vaka sayısı 400 bine yaklaştıSon 24 saatte 1124 kişi öldü. Can kaybı 28 bin 15'e, vaka sayısı 469 bin 510'a ulaştı. ABD'den sonra en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke oldu.2 bin 819 kişi ile nisandan bu yana en fazla günlük vaka artışı yaşandı. Ölü sayısı 7 bini aştı800 okulun açılması ertelendi.İkinci bir dalga olmayabilir.Paris artık kırmızı seviyede risk yeri değil.2.5 aylık aradan sonra ilk cuma namazı kılındı.Mescidi Nebevi Pazar gününden itibaren kademeli olarak açılacak.ABD sınırındaki kampta 12 göçmende Kovid pozitif çıktı.