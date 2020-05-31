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Dünyada son durum: Vaka sayısı 6 milyonu geçti

Giriş Tarihi: 31.5.2020 ABONE OL
Dünyada son durum: Vaka sayısı 6 milyonu geçti
Dünya genelinde vaka sayısı 6 milyonu aşarken, 368 bin kişi öldü. İyileşenlerin sayısı da 2 milyon 700 bini geçti. İşte korona ile mücadelede dünyada öne çıkan gelişmeler:
Çin: Yeni ölüm yok. 4 yeni vaka var; hepsi yurtdışından gelenler. Ülkede 3'ü kritik durumda olmak üzere toplam 63 aktif vaka kaldı.
ABD: Vaka sayısı 1 milyon 806 bini geçti. 105 bin kişi öldü.
Rusya: Şimdiye kadar ki en yüksek günlük ölüm kaydedildi. 232 kişinin ölümüyle toplam ölümler 4 bin 555'e yükseldi. Vaka sayısı 400 bine yaklaştı
Brezilya: Son 24 saatte 1124 kişi öldü. Can kaybı 28 bin 15'e, vaka sayısı 469 bin 510'a ulaştı. ABD'den sonra en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke oldu.
İran: 2 bin 819 kişi ile nisandan bu yana en fazla günlük vaka artışı yaşandı. Ölü sayısı 7 bini aştı
Güney Kore: 800 okulun açılması ertelendi.
Almanya: İkinci bir dalga olmayabilir.
Fransa: Paris artık kırmızı seviyede risk yeri değil.
Kanada: 2.5 aylık aradan sonra ilk cuma namazı kılındı.
Suudi Arabistan: Mescidi Nebevi Pazar gününden itibaren kademeli olarak açılacak.
Meksika: ABD sınırındaki kampta 12 göçmende Kovid pozitif çıktı.

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Dünyada son durum: Vaka sayısı 6 milyonu geçti
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