Dünyada son durum: Vaka sayısı 6 milyonu geçti

Dünya
genelinde vaka sayısı 6 milyonu aşarken, 368 bin kişi öldü. İyileşenlerin sayısı da 2 milyon 700 bini geçti. İşte korona ile mücadelede dünyada öne çıkan gelişmeler:
Çin:
Yeni ölüm yok. 4 yeni vaka var; hepsi yurtdışından gelenler. Ülkede 3'ü kritik durumda olmak üzere toplam 63 aktif vaka kaldı.
ABD:
Vaka sayısı 1 milyon 806 bini geçti. 105 bin kişi öldü.
Rusya:
Şimdiye kadar ki en yüksek günlük ölüm kaydedildi. 232 kişinin ölümüyle toplam ölümler 4 bin 555'e yükseldi. Vaka sayısı 400 bine yaklaştı
Brezilya:
Son 24 saatte 1124 kişi öldü. Can kaybı 28 bin 15'e, vaka sayısı 469 bin 510'a ulaştı. ABD'den sonra en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke oldu.
İran:
2 bin 819 kişi ile nisandan bu yana en fazla günlük vaka artışı yaşandı. Ölü sayısı 7 bini aştı
Güney Kore:
800 okulun açılması ertelendi.
Almanya:
İkinci bir dalga olmayabilir.
Fransa:
Paris artık kırmızı seviyede risk yeri değil.
Kanada:
2.5 aylık aradan sonra ilk cuma namazı kılındı.
Suudi Arabistan:
Mescidi Nebevi Pazar gününden itibaren kademeli olarak açılacak.
Meksika:
ABD sınırındaki kampta 12 göçmende Kovid pozitif çıktı.