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Trump'ın telefonla aradığı ’un kardeşinden ilginç sözler

’nin Minnesota eyaletinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen siyahi ’un erkek kardeşi , ABD Başkanı ile telefon görüşmesinin çok hızlı olduğunu belirterek, “Bana konuşmak için fırsat dahi vermedi.Sürekli sözümü kesti.” dedi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 31.5.2020 17:30 Son Güncelleme: 31.5.2020 17:51 ABONE OL
Trump'ın telefonla aradığı George Floyd’un kardeşinden ilginç sözler

ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen siyahi George Floyd'un erkek kardeşi Philonise Floyd ve ailesi, ABD Başkanı Donald Trump ve eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile telefonda görüştü.

CNN'e konuşan Floyd, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde konuşmasına izin vermediğini ifade ederek, "Bana konuşmak için fırsat dahi vermedi. Bayağı zordu. Onunla konuşmaya çalışıyordum ama o sürekli sözümü kesiyordu" ifadelerini kullandı.

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'KARDEŞİM İÇİN ADALET İSTEDİM'

Floyd, Trump ve Joe Biden'dan kardeşi için adalet istediğini belirterek, Joe Biden ile konuşmasında kendisine yalvardığını belirtti.

Floyd, "Başkan Yardımcısı Biden'dan adalet istedim. Daha önce hiç kimseye yalvarmamıştım ama ona yalvardım. Kardeşim için adalet istedim" dedi.

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Trump'ın telefonla aradığı George Floyd’un kardeşinden ilginç sözler
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