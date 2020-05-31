‘Korona ile mücadelede Türkiye bir başarı hikayesi’

KOVİD-19 salgınında Türkiye'nin başarısına övgüler gelmeye devam ediyor. Son olarak BBC'de bir programa katılan uzmanlar, Türkiye'nin dünyada örnek alınacak bir mücadele sergilediğini kaydetti. Kent Üniversitesi'nden Dr. Jeremy Rossman ile DSÖ'den Dr. Irshad Shaikh, "Türkiye'nin test, takip, izolasyon ve hareket kısıtlamalarıyla salgına oldukça hızlı tepki vererek halk sağlığı konusunda dünyaya sunacağı dersler olduğunu" kaydetti. Türkiye'nin yoğun bakım yatak sayısının çokluğu gibi avantajlara da sahip olduğu belirtilerek "Türkiye bir başarı hikayesi olarak görülüyor" denildi.