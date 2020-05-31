SON DAKİKA HABERİ: Corona virüs ile ilgili dünyayı umutlandıran gelişme! Çin yeni aşıyı açıkladı

Corona virüs salgını ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Dünyada 6 milyondan fazla kişide görülen salgın ile ilgili aşı çalışmaları devam ediyor. Son gelen bilgiler ışığında ise virüsün çıkış yeri olan Çin'de aşı çalışmalarında büyük aşama kaydedildiği belirtildi. Sinovac adlı şirketin ve Çinli bilim insanlarının yüzde 99 başarılı olmasını bekledikleri bir koronavirüs aşısı geliştirdikleri duyuruldu. Öte yandan aşı klinik deneylerde ikinci aşamaya geçmiş durumdua bulunuyor.

DÜNYAYI UMUTLANDIRAN GELİŞME! ÇİN YENİ AŞIYI AÇIKLADI

İngiliz medyasında yer alan habere göre, aşının şu anda klinik deneylerde ikinci aşamada olduğu ve binden fazla kişinin gönüllü olarak klinik deneylerde yer aldığını bildirdi.