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HABERİ: Corona virüs ile ilgili dünyayı umutlandıran gelişme! yeni aşıyı açıkladı

Dünyanın ortak problemi olmaya devam eden koronavirüs salgını ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. İlk görüldüğü günden bu yana 370 bine yakın insanın hayatını kaybetmesine neden olan salgın, 6 milyondan fazla kişide görüldü. Salgının ana merkezi 1 milyon 700 binden fazla vakayla ABD olurken, virüsün çıkış yeri olan ’den ise aşı çalışmaları ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Çinli bilim adamlarının, yüzde 99 başarılı olması beklenen bir koronavirüs aşısı geliştirdikleri bildirildi. Aşı klinik deneylerde ikinci aşamaya geçmiş durumda bulunuyor.

Giriş Tarihi: 31.5.2020 14:45 Son Güncelleme: 31.5.2020 14:50 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Corona virüs ile ilgili dünyayı umutlandıran gelişme! Çin yeni aşıyı açıkladı

Corona virüs salgını ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Dünyada 6 milyondan fazla kişide görülen salgın ile ilgili aşı çalışmaları devam ediyor. Son gelen bilgiler ışığında ise virüsün çıkış yeri olan 'de aşı çalışmalarında büyük aşama kaydedildiği belirtildi. Sinovac adlı şirketin ve Çinli bilim insanlarının yüzde 99 başarılı olmasını bekledikleri bir koronavirüs aşısı geliştirdikleri duyuruldu. Öte yandan aşı klinik deneylerde ikinci aşamaya geçmiş durumdua bulunuyor.

DÜNYAYI UMUTLANDIRAN GELİŞME! ÇİN YENİ AŞIYI AÇIKLADI

İngiliz medyasında yer alan habere göre, aşının şu anda klinik deneylerde ikinci aşamada olduğu ve binden fazla kişinin gönüllü olarak klinik deneylerde yer aldığını bildirdi.

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SON DAKİKA HABERİ: Corona virüs ile ilgili dünyayı umutlandıran gelişme! Çin yeni aşıyı açıkladı
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