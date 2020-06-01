ABD savaş alanına döndü

ABD'de siyahi kamyon şoförü George Floyd'un 25 Mayıs'ta polis şiddeti yüzünden hayatını kaybetmesiyle başlayan protestolar sürerken New York'tan Los Angeles'a kadar ülke çapında sokaklar adeta savaş alanına dönmüş durumda. Protesto ve gösterilerin kontrolden çıkması üzerine birçok kentte gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi.Dünkü ve önceki gece düzenlenen gösterilerde 17 kentte toplam bin 400 kişi gözaltına alındı. 40 polis aracı yakıldı. Philadelphia'da da 13 polis memuru çıkan arbedede yaralandı. Minneapolis'te sokağa çıkma yasağı başlar başlamaz polis, sert müdahalelerle kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Ancak göstericiler polisin müdahalesine rağmen evlerine dönmedi. Başkent Washington'da Beyaz Saray önünde protestocular ile polis arasında çatışmalar yaşandı. Minneapolis tam anlamıyla harabeye dönmüş halde. Yakılan bina ve yağmalanan iş yerleri havadan görüntülendi.ABC News, göstericilere müdahale edilmesi için Minnesota, Ohio, Georgia, Colorado, Wisconsin, Kentucky, Teksas, Utah, Washington olmak üzere toplam 9 eyalette Ulusal Muhafızlar'ın görevlendirildiğini bildirdi. Minnesota eyaletinde de dört gündür süren gösterilerin ardından Ulusal Muhafızların tamamı, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez göreve çağrıldı. Açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Minneapolis'te Demokrat Belediye Başkanı'nın yapamadığını yapmak için Ulusal Muhafızlar görevlendirildi. Ulusal Muhafızlar harika iş çıkarıyor. Oyun yok!" dedi.ABD Başkanı Donald Trump ayrıca Minneapolis'te yaşanan protestolarda şiddet eylemlerinde bulunan kişilerin yüzde 80'inin eyalet dışından geldiğini ve çoğunun da radikal sol bir yapılanma olan ANTIFA (Anti-faşist) gruplarına ait kişiler olduğunu söyledi. Bu arada Trump, haziranda düzenlenmesi planlanan G7 Liderler Zirvesi'ni eylüle ertelediğini açıkladı. ABD Ordu Sekreteri Ryan McCarthy'nin, Beyaz Saray çevresinde güvenliğin arttırılması amacıyla Ulusal Muhafızlar'ı güvenlik güçlerine destek için görevlendirdiği bildirildi.Los Angeles'ta göstericiler büyük caddeleri kapattı, polis araçlarını ateşe verdi. Chicago'da da yerel saatle 21:00'dan itibaren şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edilirken Seattle'da da polis araçlarının ateşe verildiği anlara dair görüntüler kameralara yansıdı.