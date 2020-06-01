ABD’den dehşet verici son dakika haberi: Polis sert müdahale ediyor! Son olarak halkın içine...

George Floyd'u dizi ile boğarak öldüren ABD'li polis üçüncü derece cinayet ve adam öldürmeyle suçlanıyor ancak protestocular suçlamanın yeterince sert olmadığını ve olay esnasında orada bulunan diğer memurlar için de ceza verilmesini talep ediyorlar. Bazı şehirlerde, protestoculara sert müdahale emrine rağmen polislerin eylemciler ile birlikte protestoya katıldığı görüldü. İşte, güneş battıktan sonra sirenlerin susmadığı bir ülkeye dönüşen ABD'den çarpıcı fotoğraflar ve yaşanan son gelişmeler...

POLİSLER DESTEK VERDİ

Bazı polis departmanları şiddete dönüşen protestoları kontrol etme girişimlerinde ağır teslim olmakla suçlanırken, diğer departmanlar protestocuların kederlerini paylaşmak ve barış mesajları vermek için protestocuların bulunduğu tarafa ulaşmaya çalıştı. Floyd'un memleketi Houston'da Polis Şefi Sanat Acevedo protestocularla birlikte eylemelere katıldı. Acevedo, memleketi gömülmek üzere geri dönerken George Floyd'un cenazesine polis refakatçisi vermek istediğini söyledi.