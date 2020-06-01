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ABD’nin Floyd gösterilerinden istifade etmekle suçladığı Zimbabve’den diplomatik misilleme

Zimbabve, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien’in ülkesindeki gösterileri fırsat bilen "dış düşmanlar" arasında Zimbabve’nin de olduğunu söylemesi nedeniyle ABD'nin Harare Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 1.6.2020 12:13 Son Güncelleme: 1.6.2020 12:17 ABONE OL
ABD’nin Floyd gösterilerinden istifade etmekle suçladığı Zimbabve’den diplomatik misilleme

Zimbabve'nin resmi gazetesi The Herald'ın haberine göre, ABD'nin Harare Büyükelçisi Brian Nichols, O'Brien'in yaptığı açıklamalara açıklık getirmesi için Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

O'Brien, ABC kanalına verdiği röportajda, ülkedeki gösteri ve şiddet olaylarından yararlanmaya çalışan "dış düşmanlar" olduğunu belirterek, Zimbabve'nin de Çin'le birlikte bu ülkeler arasında olduğunu söylemişti.

ABD'li yetkilinin tepki çeken açıklamaları sonrası Zimbabve Enformasyon Bakanı Nick Mangwana, Twitter hesabından, ülkesinin kendisini ABD'nin düşmanı olarak görmediğini ifade etmişti.

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio da 30 Mayıs'ta, en az 3 ülkeyle bağlantılı hesapların sosyal medya üzerinden gösterileri kışkırttığını iddia etmişti.

- Floyd'un "Nefes alamıyorum" feryadı, polis şiddetini gündeme taşıdı

George Floyd, geçen hafta dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Eyalette acil durum ilan edilirken, durumu kontrol altına almaları için Ulusal Muhafızlar da görevlendirilmişti.


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ABD’nin Floyd gösterilerinden istifade etmekle suçladığı Zimbabve’den diplomatik misilleme
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