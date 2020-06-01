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Döşemenin altından mezarı çıktı

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Giriş Tarihi: 1.6.2020 ABONE OL
Döşemenin altından Viking mezarı çıktı
Norveç'in Bodo kentinde yaşayan bir çiftin evinin altından Viking dönemine ait eserler bulundu. Evlerinde tadilat yapan çift, döşemelerin altında ender rastlanır bir tarihsel keşfe imza attı. İlk başta bulduklarına anlam veremeyen çift kazdıkça bir oyuncak araba tekeri, bir balta başı, bazı metalik nesneler ve boncuklar ortaya çıkardı. Çiftin bulduğu Viking dönemine ait eserlerin bir mezara ait olduğu düşünülüyor. Eserler koruma ve araştırma için bir müzeye gönderildi. Evin 1914'te inşa edildiği ve 100 yıldır el değiştirmediği ifade edildi.
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Döşemenin altından Viking mezarı çıktı
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