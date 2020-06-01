Dragon Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlendi

Spacex'in ABD'li astronotlar Doug Hurley ve Bob Behnken'i taşıyan Dragon kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) kenetlendi. Dragon'un, UUİ'ye, astronotların yardımına ihtiyaç duymadan otomatik olarak kenetlendiği belirtildi. Hurley ve Behnken, istasyona geçiş yapmadan önce kaçak ve basınç kontrolleri için bir süre beklemede kaldı. Ardından UUİ'ye geçiş yapan astronotlar, 2 Rus ve bir ABD'li mürettebatla kucaklaşarak, kameralara poz verdiler. SpaceX'in Dragon kapsülü ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden önceki gün başarıyla yörüngeye gönderilmişti. Bu yolculuk, özel bir şirket tarafından gerçekleştirilen ilk insanlı uzay uçuşu olarak da tarihe geçti.