F1 pilotu Hamilton'dan George Floyd'un öldürülmesine sessiz kalanlara tepki

Formula 1 takımlarından Mercedes'in pilotu Lewis Hamilton, ABD'de George Floyd isimli siyahinin polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine sessiz kalanlara tepki gösterdi.

Büyük Britanyalı pilot, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Bazılarınız en büyük yıldızlarsınız ama adaletsizliğin ortasından sessiz kalıyorsunuz. Beyazların egemen olduğu bir spor olan benim endüstrimdeki kimseden hiçbir işaret yok. Ben beyaz olmayan insanlardan biriyim ve burada yalnız başıma duruyorum." ifadelerini kullandı.

"AZINLIKLARA DAVRANIŞ ŞEKLİ DEĞİŞMELİ"

Irkçılığın bütün dünya için bir sorun olduğu kaydeden Hamilton, "Sadece Amerika'da değil, İngiltere'de, İspanya'da, İtalya'da, her yerde var. Azınlıklara davranış şekli değişmeli. Kalplerimizde ırkçılık ve nefretle doğmadık, bunlar bize öğretildi." değerlendirmesinde bulundu.

Hamilton, şiddet olaylarına karşı olduğunu da belirterek, barışçıl gösterileri desteklediğini sözlerine ekledi.

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