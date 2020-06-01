Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa’ya baskın

KOVID-19 salgını nedeniyle kapalı olan ve 2 ay sonra ibadete açılan Mescid-i Aksa'ya 75 fanatik Yahudi tarafından baskın düzenlendi. Yerel kaynaklar, İsrail polisinin eşlik ettiği bir gurup fanatik Yahudi'nin El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'in avlusuna girdiğini kaydetti. Aylar sonra açılan Mescid-i Aksa'da ibadet etmek için bulunan Filistinliler tekbir getirerek baskınlara tepki gösterdi. İsrail polisi, baskına tepki gösteren 4 Filistinliyi gözaltına aldı. 22 Mart'tan bu yana kapalı olan Mescid-i Aksa dün sabah namazı itibariyle ibadete açılmıştı. Aşırı sağcı Yahudi gruplar, önceki gün sosyal medya üzerinden Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapmıştı.