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’ta çirkin saldırı! ’ne molotof kokteyli attılar

Rum Yönetimi'nde bir camiye saldırı gerçekleşirken cami duvarlarına da İslam karşıtı yazılar yazıldı. Güney Kıbrıs'ta Limasol şehrinde bulunan 'ne 3 adet molotof kokteyli atıldı. Caminin girişine atılan molotof kokteylleri erken fark edilerek söndürüldü.

Giriş Tarihi: 1.6.2020 15:07 Son Güncelleme: 1.6.2020 15:18 ABONE OL
Güney Kıbrıs’ta çirkin saldırı! Köprülü Camisi’ne molotof kokteyli attılar

Güney Kıbrıs'ta Limasol şehrinde bulunan Köprülü Camisi'ne 3 adet molotof kokteyli atıldı. Caminin girişine atılan molotof kokteylleri erken fark edilerek söndürüldü. Kimliği belirsiz Rumlar tarafından caminin duvarına da İslam karşıtı yazılar yazıldı.

Rum polisi olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayla ilgili konuşan Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, camiye yönelik yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını söyledi.

Her türlü ırkçı, ayrımcı yaklaşımı reddettiklerini söyleyen Atalay, "Bu yapılan kabul edilemez. İslam düşmanlığı ile bir yere varılamaz" dedi. Atalay, molotof kokteyllerinin erken fark edilmesi ile olası bir yangının engellendiğini ifade etti.

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Güney Kıbrıs’ta çirkin saldırı! Köprülü Camisi’ne molotof kokteyli attılar
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