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’de koronavirüs testlerinin sayısı bilerek azaltıldığı ortaya çıktı

'de Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Kurulu'nun (SAGE) yayımladığı belgelerde, sağlık sistemlerinin haftada 5'ten vakayı takip edecek kapasiteye sahip olmaması nedeniyle test sayılarının azaltıldığı ortaya çıktı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 1.6.2020 11:49 ABONE OL
İngiltere’de koronavirüs testlerinin sayısı bilerek azaltıldığı ortaya çıktı

İngiltere'de koronavirüs testlerinin sayısının neden azaltıldığı ortaya çıktı.İngiliz medyasındaki haberlere göre, İngiltere'de SAGE'in yayımladığı belgelerde, İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu'na (PHE) bağlı sistemlerin testi pozitif çıkan kişinin temas ettiğinden şüphelenilen 5 kişiden fazlasını takip edemediği ortaya çıktı. Söz konusu 'kapasite yetersizliği' nedeniyle test sayılarının hükümet tarafından azaltıldığı ifade edildi.

'HÜKÜMET YOĞUN ELEŞTİRİLERE MARUZ KALMIŞTI'

İngiltere'nin salgın sürecinde test sayılarının az olması, hükümete yoğun eleştirilerin gelmesine neden olmuştu. Test sayılarındaki azlığın, hükümetin mücadeledeki en önemli yetersizliklerinden olduğu belirtiliyordu.

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İngiltere’de koronavirüs testlerinin sayısı bilerek azaltıldığı ortaya çıktı
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