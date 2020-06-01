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polisi, Filistinli aktivisti gözaltına aldı

polisi, işgal altındaki 'te bulunan 'nın çevresinde Filistinli aktivist 'i gözaltına aldı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 1.6.2020 16:16 ABONE OL
İsrail polisi, Filistinli aktivisti gözaltına aldı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın çevresinde Filistinli aktivist Hatice Huvis'i gözaltına aldı.
Filistinli aktivist Hatice Huvis, İsrail güçleri tarafından gözaltına aldı. Huvis, Mescid-i Aksa'dan çıktığı sırada İsrail polisi tarafından herhangi bir açıklama yapılmadan gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Huvis, sosyal medya hesabı aracılığıyla Filistinleri Mescid-i Aksa'da namaz kılmaya teşvik ettiği için daha önce de İsrail güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.

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İsrail polisi, Filistinli aktivisti gözaltına aldı
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