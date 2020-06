Küresel salgında son durum... Rusya’da ikinci dalga endişesi

Yeni tip koronavirüs salgınında yükselen vaka sayısıyla son haftalarda gündeme gelen Rusya'da, enfekte kişi sayısı 400 bini geçti, 4 bin 693 de kişi öldü. Rusya İnsan Sağlığı Kurumu, ikinci koronavirüs dalgasının sonbaharda grip artışı ile aynı anda ortaya çıkacağını ve daha şiddetli seyredeceğini kaydetti. Dünya genelinde ise hayatını kaybedenlerin sayısı 372 bini aşarken, vaka sayısı 6 milyon 225 bine ulaştı. 2 milyon 779 bin kişi de iyileşti. Salgına dair dünyadan bazı gelişmeler ise şöyle:105 bin 886 kişiyle en çok ölümüm görüldüğü ülke oldu. Vaka sayısı 1 milyon 824 bin.: Hayatını kaybedenlerin sayısı 956 artarak 28 bin 834'e ulaştı. Vakalar 498 bin 440'a ulaştı.Son 24 saatte yeni ölüm yok. 2 ithal vaka var. Ülke genelinde 3'ü kritik 63 aktif vaka bulunuyor.Vaka sayısı 233 bin 19'a, ölü sayısı 33 bin 415'e yükseldi. Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, AB üyesi bazı ülkelerin salgın karantinasının ardından ülkesine sınırlarını açmamasına tepki gösterdi.: Can kaybı 113 artarak, 38 bin 489 oldu.63 kişinin daha ölümüyle can kaybı 7 bin 797'ye yükseldi. Vaka sayısı 151 bini aştı.5 binden fazla kişinin öldüğü ülkede kısıtlamalar kademeli olarak hafifletilecek.: 364 kişi daha hayatını kaybetti. Can kaybı 9 bin 779'a yükseldi. Vaka sayısı ise 87 bini geçti.Vaka sayısı 90 bini geçti. Ölü sayısı 7 bin 136'ya çıktı.Koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti. Hayatını kaybeden kişinin 65 yaşında olduğu açıklandı.