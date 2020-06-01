Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Putin ve Trump telefonla görüştü

Putin ve Trump telefonla görüştü

Rusya Devlet Başkanı ile ABD Başkanı 'ın, yaptıkları telefon görüşmesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve küresel petrol piyasalarındaki son durumu ele aldıkları bildirildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 1.6.2020 19:26 ABONE OL
Putin ve Trump telefonla görüştü

Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Putin ve Trump'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Putin, Amerikalı astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu'na götüren Crew Dragon isimli uzay mekiğinin başarılı fırlatılışıyla ilgili Trump'ı tebrik etti. Uzay alanında karşılıklı iş birliğinin geliştirilmesine yönelik karşılıklı yaklaşım teyit edildi." ifadesine yer verildi.

Görüşmede, iki liderin, küresel petrol piyasalarındaki gelişmeleri de ele aldıkları bilgisine yer verilen açıklamada, "Petrol fiyatlarının istikrarına katkı sunan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler nezdinde yapılan anlaşmanın uygulanması istişare edildi." ifadesi kullanıldı.

Trump'ın, G7 Liderler Zirvesi'ne Rusya, Avustralya, Hindistan ve Güney Kore'yi de davet etme planlarıyla ilgili Putin'e bilgi verdiği görüşmede, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirlerin de istişare edildiği kaydedildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Putin ve Trump telefonla görüştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA