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Son dakika haberi| 'de kaos büyüyor! TIR protestocuların arasında daldı

'de 'un öldürülmesinin ardından başlayan protestolar kaosa dönüştü. George 'un polis tarafından öldürülmesinin ardından halk sokağa çıkarak ırkçılığa karşı protestolara başladı. Kısa sürede ülke geneline yayılan gösterilerde otoyolda toplanan göstericilerin arasında TIR'daldı. TIR sürücüsü, araçtan çıkarılarak darp edildi

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 1.6.2020 12:28 Son Güncelleme: 1.6.2020 12:55 ABONE OL
Son dakika haberi| ABD'de kaos büyüyor! TIR protestocuların arasında daldı

'de polis tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülen siyahi için düzenlenen protestolarda, otoyolda toplanan göstericilerin arasına TIR daldı. TIR sürücüsü, araçtan çıkarılarak darp edildi

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Son dakika haberi| ABD'de kaos büyüyor! TIR protestocuların arasında daldı
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