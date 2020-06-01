Son dakika haberi| ABD'de kaos büyüyor! TIR protestocuların arasında daldı
ABD'de George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan protestolar kaosa dönüştü. George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından halk sokağa çıkarak ırkçılığa karşı protestolara başladı. Kısa sürede ülke geneline yayılan gösterilerde otoyolda toplanan göstericilerin arasında TIR'daldı. TIR sürücüsü, araçtan çıkarılarak darp edildi
Giriş Tarihi: 1.6.2020 12:28Son Güncelleme: 1.6.2020 12:55ABONE OL
ABD'de polis tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülen siyahi George Floyd için düzenlenen protestolarda, otoyolda toplanan göstericilerin arasına TIR daldı. TIR sürücüsü, araçtan çıkarılarak darp edildi