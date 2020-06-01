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Son dakika: 'de yolcu taşıyan kamyonet kaza yaptı: 12 ölü, 21 yaralı

Son dakika bilgisine göre 'in güneyinde yolcu taşıyan kamyonetin, otoyolda park halindeki bir kamyona çarpması sonucu 12 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 1.6.2020 08:40 ABONE OL

Bheri Hastanesi yetkilisi Sanket Risal, yaptığı açıklamada, Banke bölgesinde meydana gelen kazada yaralananlardan 2'sinin durumunun ağır olduğunu belirtti.

Kathmandu Post'un haberine göre, polis, 33 kişinin bulunduğu kamyonetin karıştığı kazada 11 erkek ve 1 kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

Nepal'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalar çerçevesinde mart ayından bu yana araçların yola çıkmak için izin alması gerekiyor. Söz konusu kamyonetin izninin olup olmadığı henüz bilinmiyor.



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Son dakika: Nepal'de yolcu taşıyan kamyonet kaza yaptı: 12 ölü, 21 yaralı
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