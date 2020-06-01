Son dakika: Nepal'de yolcu taşıyan kamyonet kaza yaptı: 12 ölü, 21 yaralı

Bheri Hastanesi yetkilisi Sanket Risal, yaptığı açıklamada, Banke bölgesinde meydana gelen kazada yaralananlardan 2'sinin durumunun ağır olduğunu belirtti.

Kathmandu Post'un haberine göre, polis, 33 kişinin bulunduğu kamyonetin karıştığı kazada 11 erkek ve 1 kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

Nepal'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalar çerçevesinde mart ayından bu yana araçların yola çıkmak için izin alması gerekiyor. Söz konusu kamyonetin izninin olup olmadığı henüz bilinmiyor.