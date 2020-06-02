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'de corona virüs nedeniyle son 24 saatte 704 kişi hayatını kaybetti

'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 704 artarak 106 bin 945'e yükseldi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 2.6.2020 17:03 Son Güncelleme: 2.6.2020 17:26 ABONE OL
ABD'de corona virüs nedeniyle son 24 saatte 704 kişi hayatını kaybetti

ABD'de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor. Ülkede virüs nedeniyle toplam can kaybı 106 bin 945'e ulaştı.

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 106 bin 945'e yükseldiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede toplamda 1 milyon 860 bin 626 vakanın tespit edildiği, bunlardan 615 bin 654'ünün iyileştiği belirtildi. Ülkede, 1 milyon 138 bin 27 aktif vaka bulunuyor.

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ABD'de corona virüs nedeniyle son 24 saatte 704 kişi hayatını kaybetti
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