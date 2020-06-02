Bahçeli: ABD’nin samimi bir muhasebeye ihtiyacı var

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD'deki ırkçı cinayetin yol açtığı tepkileri değerlendirdi. Yazılı açıklama yapan Bahçeli, şunları kaydetti:"Malum ırkçı cinayet sosyal ve ekonomik tepkilerle birleşip ABD'nin 16 eyaletiyle 25 şehrine sirayet etmesi, bir isyan ve itiraz dalgasının günbegün büyüyerek Okyanusun karşı kıyısına hâkimiyet kurması hakikaten ibretlik sahnelere vesile olmuştur. Dileğimiz ABD'de sağduyunun ağır basmasıdır. Ancak ABD'nin samimi ve dürüst bir muhasebeye, karanlık sicilini aklayacak, hatta insanlığa bir özrü çok görmeyecek dirayete fazlasıyla ihtiyacı olduğu da inkar ve ihmal edilemez bir gerçektir. On yıllar boyunca farklı coğrafyalar üzerinde kanlı oyunlar kurup kaos ihraç eden bu ülke geçmişini dikkatle gözden geçirmelidir.