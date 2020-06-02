Ermenistan Başbakanı virüs kaptı, tüm ailesine bulaştırdı

Dünyayı kasıp kavuran Kovid-19 salgınında, dünya genelinde vaka sayısı 6 milyon 332 bini geçti, hayatını kaybedenlerin sayısı 376 bin 41'e yükseldi.Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kendisinin ve tüm aile bireylerinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Paşinyan, muhtemelen bir iş toplantısında Kovid-19 kaptığını ve daha sonra virüsü aile bireylerine bulaştırdığını belirtti. Paşinyan, şimdilik hastalık belirtisi taşımadığını söyledi.Ölü ve vaka sayısıyla ilk sırada yer alan ülkede 106 bin 542 kişi öldü. Vaka sayısı ise 1 milyon 848 bine ulaştı.Yeni ölüm yok, 16 yeni vaka var.Son 24 saatte virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.Ölenlerin sayısı 33 bin 475'e yükseldi. Milano'daki San Raffaele Hastanesi'nin Başhekimi "Virüs klinik olarak artık İtalya'da yok" dedi.Hastanelerde sadece 21 Kovid hastası kaldı.97 milyon nüfuslu ülkede şu ana dek tek bir ölüm bildirilmedi. Ülkede sadece 323 vaka var. Erken önlemler salgının önüne geçti: Ölü sayısı 5 bin 962'ye, vaka sayısıysa 46 bin 545'e yükseldi.