Ermenistan Başbakanı virüs kaptı, tüm ailesine bulaştırdı

Dünyayı kasıp kavuran Kovid-19 salgınında, dünya genelinde vaka sayısı 6 milyon 332 bini geçti, hayatını kaybedenlerin sayısı 376 bin 41'e yükseldi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kendisinin ve tüm aile bireylerinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Paşinyan, muhtemelen bir iş toplantısında Kovid-19 kaptığını ve daha sonra virüsü aile bireylerine bulaştırdığını belirtti. Paşinyan, şimdilik hastalık belirtisi taşımadığını söyledi.
ABD:
Ölü ve vaka sayısıyla ilk sırada yer alan ülkede 106 bin 542 kişi öldü. Vaka sayısı ise 1 milyon 848 bine ulaştı.
Çin:
Yeni ölüm yok, 16 yeni vaka var.
İspanya:
Son 24 saatte virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.
İtalya:
Ölenlerin sayısı 33 bin 475'e yükseldi. Milano'daki San Raffaele Hastanesi'nin Başhekimi "Virüs klinik olarak artık İtalya'da yok" dedi.
Avustralya:
Hastanelerde sadece 21 Kovid hastası kaldı.
Vietnam:
97 milyon nüfuslu ülkede şu ana dek tek bir ölüm bildirilmedi. Ülkede sadece 323 vaka var. Erken önlemler salgının önüne geçti
Hollanda
: Ölü sayısı 5 bin 962'ye, vaka sayısıysa 46 bin 545'e yükseldi.