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Etiyopya'da 6 fili öldürdü

Etiyopya Mago Ulusal Parkı Müdürü Ganabul , fillerin su içmek için parkın dışına çıktığı sırada tarafından vurularak öldürüldüğünü belirtti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 2.6.2020 18:12 ABONE OL
Etiyopya'da kaçak avcılar 6 fili öldürdü

Olayın katliam olduğunu vurgulayan Bulmi, "Daha önce böyle bir olay görmemiştim. Bu olay Doğu Afrika'daki en büyük katliam." dedi.

Bulmi, fillere yönelik saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti. Olayın 26 Mayıs'ta yaşandığı ve avcıların hayvanların dişlerini çıkararak olay yerinden kaçtığı bildirildi.

Geçen yıl kaçak avcılar tarafından 10 fil öldürülmüştü.

Etiyopya'da 1970'lerde 10 binden fazla fil yaşarken kaçak avcılık ve doğal dengenin bozulması nedeniyle bu rakam günümüzde 3 bine kadar geriledi.

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Etiyopya'da kaçak avcılar 6 fili öldürdü
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