Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Hindistan’da çekirge sürüsü istilasına karşı sıra dışı yöntem

’da çekirge sürüsü istilasına karşı sıra dışı yöntem

ve Pakistan'ı vuran çekirge istilası şimdi de 'a uzandı.Binlerce çekirgeyle başa çıkamayan çiftçilerin sıradışı çözümü görenleri hayrete düşürdü.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 2.6.2020 17:31 ABONE OL
Hindistan’da çekirge sürüsü istilasına karşı sıra dışı yöntem

İran ve Pakistan'ı vuran çekirge istilası şimdi de Hindistan'a uzandı.Binlerce çekirgeyle başa çıkamayan çiftçilerin sıradışı çözümü görenleri hayrete düşürdü.

Son dakika: Çekirge sürüsü istilası karşı sıra dışı yöntem | Video


İran ve Pakistan'ı vuran çekirge istilası Hindistan'a uzandı. Hindistan'daki çiftçiler tarım alanlarını çekirge istilasına karşı korumak için sıradışı bir yol izledi. Çiftçiler, tarlalarına zarar veren çekirgeler için bir direk üstüne plastik şişe koyup, şişenin içinden geçen çubuğun bir ucuna pervane ve diğer ucuna ise kutu üzerine vuran küçük tokmak koydu. Rüzgar estikçe gürültülü davul çalan mekanizmanın çekirgelere karşı etkili bir yöntem olduğu belirtildi. Sosyal medyaya düşen icat büyük beğeni topladı.

Son dakika haberler - Çekirge istilasında korkutan açıklama! "Kıtalar arasında ilerleyişini sürdürüyor!" Dubai'yi çekirgeler bastı! Kentin bir çok yerini çekirgeler işgal etti

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hindistan’da çekirge sürüsü istilasına karşı sıra dışı yöntem
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA