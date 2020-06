Protestolar nedeniyle 25 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen protesto gösterileri en az 140 kente sıçrarken, Beyaz Saray'dan bir blok ötede bazı araçlar ve bir umumi tuvalet ateşe verildi. Polis göz yaşartıcı gazla protestoculara müdahale etti. Göstericilerin, cuma gecesi Beyaz Saray önünde toplandığı protestolar esnasında ABD Başkanı Donald Trump'ın bir süreliğine yeraltı sığınağına götürüldüğü iddia edildi.CNN'in, bir Beyaz Saray çalışanı ve güvenlik gücünden bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Trump'ın eşi Melania ve oğulları Barron'un da sığınağa götürüldüğünü, Trump'ın üst kata çıkarılmadan önce yaklaşık 1 saat sığınakta kaldığı ileri sürüldü.16 eyaletteki 25 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, Ulusal Muhafız Birlikleri de göreve çağırıldı. Başkent Washington DC'de de gösteriler nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. DC'deki gösterilerde Beyaz Saray dışındaki müdahalelerde 50'den fazla gizli servis mensubunun yaralandığı belirtilirken, göstericiler Apple, Gucci ve Chanel mağazalarını yağmaladı. Yağmalamaların New York ve Los Angeles'ta da yaşandığı belirtildi.Protestolar, Almanya, İngiltere ve Danimarka'ya da sıçradı. Yüzlerce protestocu "Siyahi hayatlar önemlidir" sloganı attı. Londra'daki gösterilerde ise 24 kişi tutuklandı.Minnesota Valisi Tim Walz, George Floyd'un cenaze işlemlerinin perşembe günü yapılacağını duyurdu. Bu arada Floyd'un ölümüne neden olan ve gözaltına alınan polis memuru Derek Chauvin'in, Minnesota eyaleti içinde maksimum güvenlikli başka bir hapishaneye nakledildiği belirtildi.Siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından protestolara sahne olan ABD'de 2 polisin siyahi öğrencilere karşı "aşırı güç" kullanımı nedeniyle görevden alındığı bildirildi.Ülke genelinde en az 4 bin 100 kişi gözaltına alınırken, New York'ta bu sayının 790 olduğu ifade edildi. Polis kaynakları, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun 25 yaşındaki kızı Chiara de Blasio da gözaltına alındığını ve daha sonra serbest bırakıldığını duyurdu.