Son dakika: George Floyd'un cenaze masraflarını dünyaca ünlü boksör Floyd Mayweather karşılayacak!

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen George Floyd'un cenaze masraflarını eski boksör Floyd Mayweather karşılayacak.

Mayweather'e ait şirketin yöneticisi Leonard Ellerbe, yaptığı açıklamada, 43 yaşındaki ABD'li eski boksörün George Floyd'un ailesiyle irtibata geçtiğini ve ailenin cenaze masraflarının karşılanması teklifini kabul ettiğini kaydetti.

Mayweather, 2011 yılında kanser nedeniyle 45 yaşında hayatını kaybeden eski rakibi Genaro Hernandez'in cenaze töreni için de devreye girmişti.

ABD'de sular durulmuyor... New York'ta sokağa çıkma yasağı karar! Trump'tan flaş açıklama

Son dakika! ABD kaosun pençesinde! Trump elinde incil ile...

Son Dakika Haberi: ABD'de sular durulmuyor! Trump'ın gösterilerden sorumlu tuttuğu Antifa nedir?