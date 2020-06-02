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: 'un cenaze masraflarını dünyaca ünlü boksör karşılayacak!

haberine göre; 'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde polis tarafından nefessiz bırakılarak öldürülen 'un cenaze masraflarını dünyaca ünlü boksör karşılayacak. Mayweather, 2011 yılında kanser nedeniyle 45 yaşında hayatını kaybeden eski rakibi Genaro Hernandez'in cenaze töreni için de devreye girmişti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 2.6.2020 11:58 Son Güncelleme: 2.6.2020 12:11 ABONE OL
Son dakika: George Floyd'un cenaze masraflarını dünyaca ünlü boksör Floyd Mayweather karşılayacak!

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen George Floyd'un cenaze masraflarını eski boksör Floyd Mayweather karşılayacak.

Mayweather'e ait şirketin yöneticisi Leonard Ellerbe, yaptığı açıklamada, 43 yaşındaki ABD'li eski boksörün George Floyd'un ailesiyle irtibata geçtiğini ve ailenin cenaze masraflarının karşılanması teklifini kabul ettiğini kaydetti.

Mayweather, 2011 yılında kanser nedeniyle 45 yaşında hayatını kaybeden eski rakibi Genaro Hernandez'in cenaze töreni için de devreye girmişti.

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Son dakika: George Floyd'un cenaze masraflarını dünyaca ünlü boksör Floyd Mayweather karşılayacak!
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