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Son dakika haberi: Çinli doktorun o görüntüsü şoke etmişti! Korona virüs nedeniyle ten rengi değişen doktor hakkında flaş gelişme

Coronavirüse yakalanan Çinli doktorların ten renginin değişmesi tüm dünyayı ürkütmüştü. medyasında yer alan son dakika habere göre; 4 ay boyunca tedavisi gören Wuhan doktorlarından , hayatını kaybetti. Doktorların ten renginin değişmesinin nedeni şoke etmişti.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 2.6.2020 12:56 Son Güncelleme: 2.6.2020 13:13 ABONE OL
Son dakika haberi: Çinli doktorun o görüntüsü şoke etmişti! Korona virüs nedeniyle ten rengi değişen doktor hakkında flaş gelişme

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle ten rengi koyulaşan Çinli doktordan acı haber geldi. Çin'de Kovid-19 salgının ortaya çıktığı Vuhan kentinde ten rengi değişen doktorun hastalıktan hayatını kaybettiği bildirildi.

Çin'de Kovid-19 salgının ortaya çıktığı Vuhan kentinde ten rengi değişen doktorun hastalıktan hayatını kaybettiği bildirildi. Korona enfekte olduktan sonra ten rengi beyazdan siyaha dönüşen Çinli doktorun görüntüsü tüm dünyayı ürkütmüştü. Çin medyasında yer alan habere göre, 4 ay boyunca Kovid-19 tedavisi gören Wuhan Merkez Hastanesi doktorlarından Hu Weifeng hayatını kaybetti. Hu Weifeng'in koronavirüse yakalandıktan sonra ten rengi değişmişti.

UZUN SÜRE SONRA KORONADAN İLK ÖLÜM

Çin'de 17 Nisan'dan bu yana Kovid-19 kaynaklı ölüm bildirilmiyordu. Bu son ölüm, yarından itibaren resmi istatistiklere dahil edilecek.

Çinli Doktorların Ten Rengi Neden Değişti?

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Son dakika haberi: Çinli doktorun o görüntüsü şoke etmişti! Korona virüs nedeniyle ten rengi değişen doktor hakkında flaş gelişme
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