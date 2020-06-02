Son dakika haberi: Çinli doktorun o görüntüsü şoke etmişti! Korona virüs nedeniyle ten rengi değişen doktor hakkında flaş gelişme

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle ten rengi koyulaşan Çinli doktordan acı haber geldi. Çin'de Kovid-19 salgının ortaya çıktığı Vuhan kentinde ten rengi değişen doktorun hastalıktan hayatını kaybettiği bildirildi.

Çin'de Kovid-19 salgının ortaya çıktığı Vuhan kentinde ten rengi değişen doktorun hastalıktan hayatını kaybettiği bildirildi. Korona enfekte olduktan sonra ten rengi beyazdan siyaha dönüşen Çinli doktorun görüntüsü tüm dünyayı ürkütmüştü. Çin medyasında yer alan habere göre, 4 ay boyunca Kovid-19 tedavisi gören Wuhan Merkez Hastanesi doktorlarından Hu Weifeng hayatını kaybetti. Hu Weifeng'in koronavirüse yakalandıktan sonra ten rengi değişmişti.

UZUN SÜRE SONRA KORONADAN İLK ÖLÜM

Çin'de 17 Nisan'dan bu yana Kovid-19 kaynaklı ölüm bildirilmiyordu. Bu son ölüm, yarından itibaren resmi istatistiklere dahil edilecek.

Çinli Doktorların Ten Rengi Neden Değişti?

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