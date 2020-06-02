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Son dakika: ’te, ’a karşı operasyon

Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin talimatıyla ’ün güney batı bölgesinde terör örgütü ’a karşı operasyon başlatıldığı duyuruldu.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 2.6.2020 08:43 Son Güncelleme: 2.6.2020 08:44 ABONE OL
Son dakika: Irak Kerkük’te, DEAŞ’a karşı operasyon

Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Kazımi'nin Askeri Sözcüsü Yahya Resul, yaptığı açıklamada, "Başbakan Kazımi'nin talimatıyla Kerkük'ün güney batısında DEAŞ'a karşı 'Irak'ın Kahramanları' adlı operasyonlar başladı." ifadesini kullandı.

5 AYRI KOLDAN OPERASYON

Operasyonun 5 ayrı koldan devam ettiğini belirten Resul, bu operasyonla istikrar ve güvenliğin sağlanması ve söz konusu bölgenin DEAŞ kalıntılarından arındırılmasının amaçlandığını kaydetti.

DEAŞ, Kerkük çevresinde askeri birliklere yönelik zaman zaman saldırılar düzenliyor.

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Son dakika: Irak Kerkük’te, DEAŞ’a karşı operasyon
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