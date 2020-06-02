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Son dakika: Devlet Başkanı Putin'den dünyaya gözdağı! Çok konuşulacak belgeyi imzaladı...

Son dakika haberine göre; Devlet Başkanı , Rusya'nın nükleer caydırma politikasının çerçevesini oluşturan belgeyi imzaladı. Belgeye göre Rusya, ülkenin varlığına yönelik tehdit oluşması ve Rusya'yı hedef alan bir balistik füze fırlatılması halinde nükleer silah kullanma yoluna gidebilecek.

Giriş Tarihi: 2.6.2020 16:05 Son Güncelleme: 2.6.2020 16:20 ABONE OL
Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin'den dünyaya gözdağı! Çok konuşulacak belgeyi imzaladı...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin çok konuşulacak karara imzasını attı. Putin, Rusya'nın nükleer caydırma politikasının çerçevesini oluşturan belgeyi onayladı. Belgeye göre Rusya, ülkenin varlığına yönelik tehdit oluşması ve Rusya'yı hedef alan bir balistik füze fırlatılması halinde nükleer silah kullanılabilecek.

ÇOK KONUŞULACAK İMZA

Sputnik'in haberine göre; Putin, 'Nükleer Caydırıcılık Alanındaki Rusya Devlet Politikasının Esasları' adlı belgeyi imzalayarak, ülkesinin nükleer silaha hangi durumlarda başvuracağını belirledi.

Belgede, "Rusya, kendisine ve/veya müttefiklerine karşı nükleer silah ve diğer kitle imha silahlarının kullanılmasına cevaben ve ayrıca Rusya'ya konvansiyonel silah kullanılarak ülkenin varlığını tehdit edecek bir saldırı düzenlenmesi halinde nükleer silah kullanma hakkını saklı tutar" dendi.

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Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin'den dünyaya gözdağı! Çok konuşulacak belgeyi imzaladı...
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