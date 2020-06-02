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: 'ın yeni lideri coronavirüsten öldü...

Gelen haberine göre; ’ın yeni lideri Ahundzade koronavirüsten hayatını kaybetti. Molla Heybetullah, Taliban'ı ABD ile barış masasına oturtan lider olarak biliniyordu.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 2.6.2020 11:22 Son Güncelleme: 2.6.2020 11:39 ABONE OL
Son dakika: Taliban'ın yeni lideri coronavirüsten öldü...

Taliban örgütünün yeni lideri Molla Heybetullah Ahundzade'nin yakalandığı koronavirüs tedavisine olumlu cevap vermeyerek, hayatını kaybettiği öğrenildi.

Taliban'ın yeni lideri Molla Heybetullah Ahundzade'nin koronavirüs tespit edildiği için son zamanlarda örgüt toplantılarına katılamadığı ifade ediliyordu. Ahundzade'nin koronavirüs tedavisine olumlu yanıt vermeyerek hayatını kaybettiği bildirildi. Molla Heybetullah, Taliban'ı ABD ile barış masasına oturtan lider olarak biliniyor.

ÖRGÜTÜN 4 ÜST DÜZEY KADEMESİ VİRÜS KAPTI

Taliban'a yakın medya organlarından elde edilen bilgilere göre, Taliban örgütünün 4 üst düzey liderlerinde koronavirüs tespit edildiği, salgın nedeniyle üst düzey yöneticiler arasında " örgütün kimin yöneteceği" konusunda anlaşmazlık yaşandığı belirtildi.

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Son dakika: Taliban'ın yeni lideri coronavirüsten öldü...
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