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'da 10 gündür yeni Kovid-19 vakasına rastlanmadı

'da 10 gündür yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmediği bildirildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 2.6.2020 14:16 Son Güncelleme: 2.6.2020 14:16 ABONE OL
Yeni Zelanda'da 10 gündür yeni Kovid-19 vakasına rastlanmadı

Ülke basınındaki habere göre, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern yaptığı açıklamada, yaklaşık iki aydır Kovid-19 ile mücadelede uygulanan kısıtlamaların genel bir değerlendirmenin ardından 8 Haziran'dan itibaren kaldırılabileceğini belirtti.

Yeni Zelanda'da 10 gündür yeni Kovid-19 vakası tespit edilmezken, toplam vaka sayısı 1504'te kaldı.

Ülkede şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 22 kişi yaşamını yitirdi.

AVUSTRALYA'DA 17 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Avustralya'da 17 yeni Kovid-19 vakası saptanırken, toplam vaka sayısı 7 bin 221'e çıktı.

Öte yandan ülke basınındaki habere göre, Avustralya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği sanılan 30 yaşındaki bir hastanın, aslında virüs taşımadığının belirlenmesinin ardından ölü sayısı 103'ten 102'ye düşürüldü.

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Yeni Zelanda'da 10 gündür yeni Kovid-19 vakasına rastlanmadı
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