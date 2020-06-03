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Başkanı 'ın sağlık durumu ile ilgili rapor açıklandı

Başkanı 'ın rutin kontrol sonucunda yayımlanan sağlık raporunda "sağlıklı" olduğu belirtildi. ABD Başkanı Trump'ın düzenli olarak kolesterol düzenlemeye ve kalp krizi riskini düşürmeye yarayan "Rosuvastatin" ve "iyi huylu prostat büyümesi" tedavisi ya da "saç dökülmesinin önlenmesi" için "Finasteride" ilaçlarını kullandığı kaydedildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 3.6.2020 22:26 Son Güncelleme: 3.6.2020 22:47 ABONE OL
ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumu ile ilgili rapor açıklandı

Beyaz Saray Başhekimi Sean Conley'in Kasım 2019- Nisan 2020 döneminde Trump'ın rutin sağlık kontrolüne ilişkin yazdığı rapor, Beyaz Saray tarafından yayımlandı. Rapora göre, Trump'ın sağlık geçmişinde ciddi bir değişiklik olmazken Trump "sağlıklı" kalmayı sürdürdü.

Ayrıca Trump'ın yeni tip koronavirüs salgını döneminde sıklıkla test yaptırdığı ve "önlem amaçlı", hidroksiklorokin ilacı yanında çinko ve D vitamini takviyesi aldığı ve bu dönemde herhangi bir yan etkiye rastlanmadığı kaydedildi. Trump'ın günlük Aspirin kullandığı da raporda yer aldı.

TRUMP'IN KİLOSU 110,7 OLARAK AÇIKLANDI.

ABD Başkanı Trump'ın düzenli olarak kolesterol düzenlemeye ve kalp krizi riskini düşürmeye yarayan "Rosuvastatin" ve "iyi huylu prostat büyümesi" tedavisi ya da "saç dökülmesinin önlenmesi" için "Finasteride" ilaçlarını kullandığı kaydedildi.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumu ile ilgili rapor açıklandı
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