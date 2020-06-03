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'de son dakika gelişmesi! Trump ile Savunma Bakanı ters düştü

, ordunun ABD'deki protestoları durdurma konusunda son çare olması gerektiğini söyledi. Esper yaptığı açıklamasında, Savunma Bakanlığı'nı politikadan uzak tutmaya çalıştığını da sözlerine ekledi. Esper'in, bu ifadelerinin ABD Başkanı 'ın açıklamalarına ters düşmesi dikkat çekti.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 3.6.2020 17:24 Son Güncelleme: 3.6.2020 17:40 ABONE OL
ABD'de son dakika gelişmesi! Trump ile Savunma Bakanı ters düştü

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ordunun ABD'deki protestoları durdurma konusun son çare olması gerektiğini söyledi. Esper yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığı'nı politikadan uzak tutmaya çalıştığını da sözlerine ekledi. Esperin, bu ifadelerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına ters düşmesi dikkat çekti.

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ABD'de son dakika gelişmesi! Trump ile Savunma Bakanı ters düştü
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