ABD'de son dakika gelişmesi! Trump ile Savunma Bakanı ters düştü

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ordunun ABD'deki protestoları durdurma konusun son çare olması gerektiğini söyledi. Esper yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığı'nı politikadan uzak tutmaya çalıştığını da sözlerine ekledi. Esperin, bu ifadelerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına ters düşmesi dikkat çekti.

AYRINTILAR GELİYOR...

Son dakika: 'Güzellik Kraliçesi'nden tepki çeken 'George Floyd' paylaşımı! Ülkeyi ayağa kaldırdı...

Papa Francis'den ABD'ye George Floyd tepkisi! "ABD kendisini yenilgiye uğrattı"

George Floyd'un ailesinden flaş açıklamalar! "Bizim elimizden neyi aldığınızı bilmenizi istiyorum"