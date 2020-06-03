Darbeci Hafter, destekçisi Mısır'a sığındı! Operasyonun ardından...

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter, Mısır'da yetkililerle görüşecek. Mısır'da yayın yapan El-Yevm es-Sabi gazetesinin Libyalı üst düzey bir askeri yetkiliye dayandırdığı haberine göre, akşam saatlerinde Mısır'ın başkenti Kahire'ye gelecek olan Hafter, bazı temaslarda bulunacak.

DARBECİ HAFTER'İN EN BÜYÜK KORKUSU

Görüşmelerde "Türkiye'nin Libya'ya askeri müdahalesi" en önemli gündem maddesi olacak.

Ayrıca iki ülke arasındaki sınır güvenliği ve düzensiz göçmenler meseleleri de masaya yatırılacak.

5+5 formatındaki müzakerelerin tekrar başlaması konusu da ele alınacak.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump ile 5 Temmuz 2019 tarihinde yaptığı telefon görüşmesinde Halife Hafter'i desteklediklerini söylemişti.

Libya’dan son dakika açıklaması: Mitiga Havaalanı’nı kurtarma operasyonu başladı

Libya ordusu ile Hafter milisleri, Trablus Havaalanı çevresinde çatışıyor

Libya ordusu, Hafter milislerini ve askeri araçları hedef aldı