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, destekçisi 'a sığındı! Operasyonun ardından...

, destekçisi 'a sığındı. ordusunun başarılı operasyonlarının ardından köşeye sıkışan Darbeci Hafter, Mısır'da yetkililer ile görüşecek.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 3.6.2020 17:18 Son Güncelleme: 3.6.2020 17:40 ABONE OL
Darbeci Hafter, destekçisi Mısır'a sığındı! Operasyonun ardından...

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter, Mısır'da yetkililerle görüşecek. Mısır'da yayın yapan El-Yevm es-Sabi gazetesinin Libyalı üst düzey bir askeri yetkiliye dayandırdığı haberine göre, akşam saatlerinde Mısır'ın başkenti Kahire'ye gelecek olan Hafter, bazı temaslarda bulunacak.

DARBECİ HAFTER'İN EN BÜYÜK KORKUSU

Görüşmelerde "Türkiye'nin Libya'ya askeri müdahalesi" en önemli gündem maddesi olacak.

Ayrıca iki ülke arasındaki sınır güvenliği ve düzensiz göçmenler meseleleri de masaya yatırılacak.

5+5 formatındaki müzakerelerin tekrar başlaması konusu da ele alınacak.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump ile 5 Temmuz 2019 tarihinde yaptığı telefon görüşmesinde Halife Hafter'i desteklediklerini söylemişti.

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Darbeci Hafter, destekçisi Mısır'a sığındı! Operasyonun ardından...
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