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Dünyada Kovid’den iyileşenlerin sayısı 3 milyona yaklaştı

Giriş Tarihi: 3.6.2020 ABONE OL
Dünyada Kovid’den iyileşenlerin sayısı 3 milyona yaklaştı
DÜNYA genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları 6.4 milyonu geçerken, ölenlerin sayısı 380 bini aştı. İyileşenlerin sayısı ise 3 milyona dayanarak 2 milyon 946 bin 617 oldu. İşte dünyada yaşanan son Kovid-19 gelişmelerinden bazıları:
ÇİN: Son 24 saat içinde yeni ölüm yok. 5 ithal vaka saptandı. Çin'de ayrıca Kovid-19 aşısı geliştiren iki firma ikinci faz testlerin haziran sonunda tamamlanacağını ve aşının bu yılsonu ya da 2021'in başlarında kullanıma hazır olacağını duyurdu.
ABD: Ölenlerin sayısı 107 bin 620'ye, vakalar da 1 milyon 870 bin 210'a çıktı.
LATİN AMERİKA: Peru'da 20, Ekvador'da 12, Brezilya'da 8, Nikaragua'da 1 gazeteci salgında öldü.
HİNDİSTAN: 8 bin 765 vaka daha görüldü. Toplam vaka 207 bin 135 oldu.
MEKSİKA: Ölümler 10 bini geçti.
BREZILYA: 440 kişi daha öldü. Toplam ölümler 30 bin 486'ya yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı da 9 bin 640 artışla 539 bin 45'e ulaştı.
ENDONEZYA: Müslümanlar bu yıl Kovid-19 nedeniyle hacca gitmeyecek.
JAPONYA: Başkent Tokyo'da 30 yeni vaka saptandı. 3 haftadaki en yüksek günlük vaka oldu.
SİNGAPUR: Karantina kurallarına uymayan 7 yabancı sorgulanıyor.
RUSYA: Can kaybı 5 bini geçti.
TAYLAD: Bir hafta sonra ilk ölüm.
İSPANYA: Son 48 saatte ülkede Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedilmedi.
İNGILTERE: Ölenlerin sayısı 39 bin 369'a yükseldi.
KANADA: Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 395'e çıktı.

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Dünyada Kovid’den iyileşenlerin sayısı 3 milyona yaklaştı
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