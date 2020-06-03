Dünyada Kovid’den iyileşenlerin sayısı 3 milyona yaklaştı

DÜNYA genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları 6.4 milyonu geçerken, ölenlerin sayısı 380 bini aştı. İyileşenlerin sayısı ise 3 milyona dayanarak 2 milyon 946 bin 617 oldu. İşte dünyada yaşanan son Kovid-19 gelişmelerinden bazıları:: Son 24 saat içinde yeni ölüm yok. 5 ithal vaka saptandı. Çin'de ayrıca Kovid-19 aşısı geliştiren iki firma ikinci faz testlerin haziran sonunda tamamlanacağını ve aşının bu yılsonu ya da 2021'in başlarında kullanıma hazır olacağını duyurdu.: Ölenlerin sayısı 107 bin 620'ye, vakalar da 1 milyon 870 bin 210'a çıktı.Peru'da 20, Ekvador'da 12, Brezilya'da 8, Nikaragua'da 1 gazeteci salgında öldü.: 8 bin 765 vaka daha görüldü. Toplam vaka 207 bin 135 oldu.Ölümler 10 bini geçti.440 kişi daha öldü. Toplam ölümler 30 bin 486'ya yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı da 9 bin 640 artışla 539 bin 45'e ulaştı.: Müslümanlar bu yıl Kovid-19 nedeniyle hacca gitmeyecek.: Başkent Tokyo'da 30 yeni vaka saptandı. 3 haftadaki en yüksek günlük vaka oldu.: Karantina kurallarına uymayan 7 yabancı sorgulanıyor.Can kaybı 5 bini geçti.Bir hafta sonra ilk ölüm.: Son 48 saatte ülkede Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedilmedi.: Ölenlerin sayısı 39 bin 369'a yükseldi.Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 395'e çıktı.