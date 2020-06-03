Efsane boksör Muhammed Ali'nin ölüm yıl dönümü - Muhammed Ali kimdir?

Muhammed Ali, Türkiye ve dünyada oldukça sevilen bir sporcuydu. Gerek duruşu, gerek söylediği sözler, gerekse de ringdeki performansıyla birçok seven insan kazanmıştı Muhammed Ali... Bugün onun ölüm yıldönümü. Birçok seveni, onun gerçek hayatı ve başarılarını araştırıyor. Peki, Muhammed Ali kimdir, nereli ve kaç yaşında hayatını kaybetti? İşte, Muhammed Ali hakkında bilgiler...

MUHAMMED ALİ KİMDİR?

Müslüman olmadan önceki ismi Cassius Marcellus Clay Jr. olan Muhammed Ali, 17 Ocak 1942'de Kentucky Louisville'de doğdu. Afro-Amerikan ve İrlanda kökenlidir. 12 yaşındayken boksla tanıştı ve kısa zaman içinde National AAU ve Altın Eldiven Şampiyonası'nda amatör kayıtlara girdi. Yine 1960'ta Roma'da ağır hafif sıklette altın madalyayı alarak profesyonel lige döndü. 18 yaşındayken katıldığı Roma Olimpiyatları'nda altın madalya aldıktan sonra ünü giderek artmaya başladı.