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Efsane boksör 'nin ölüm yıl dönümü - Muhammed Ali kimdir?

Dünyada ve 'de sevilen ve aynı zamanda boks sporunda çok önemli başarılara ve ilklere imza atmış olan , bugün birçok seveni tarafından saygıyla anılıyor. Muhammed Ali'yi tanımayanlar ya da sınırlı ölçüde bilgi sahibi olanlar, Muhammed Ali kimdir sorusunun yanında, sözleri ve efsane maçlarını da araştırıyorlar. İşte, Muhammed Ali hakkında bazı şaşırtan bilgiler...

Giriş Tarihi: 3.6.2020 17:52 Son Güncelleme: 3.6.2020 18:01 ABONE OL
Efsane boksör Muhammed Ali'nin ölüm yıl dönümü - Muhammed Ali kimdir?

, ve dünyada oldukça sevilen bir sporcuydu. Gerek duruşu, gerek söylediği sözler, gerekse de ringdeki performansıyla birçok seven insan kazanmıştı Muhammed Ali... Bugün onun ölüm yıldönümü. Birçok seveni, onun gerçek hayatı ve başarılarını araştırıyor. Peki, Muhammed Ali kimdir, nereli ve kaç yaşında hayatını kaybetti? İşte, Muhammed Ali hakkında bilgiler...

MUHAMMED ALİ KİMDİR?
Müslüman olmadan önceki ismi Cassius Marcellus Clay Jr. olan Muhammed Ali, 17 Ocak 1942'de Kentucky Louisville'de doğdu. Afro-Amerikan ve İrlanda kökenlidir. 12 yaşındayken boksla tanıştı ve kısa zaman içinde National AAU ve Altın Eldiven Şampiyonası'nda amatör kayıtlara girdi. Yine 1960'ta Roma'da ağır hafif sıklette altın madalyayı alarak profesyonel lige döndü. 18 yaşındayken katıldığı Roma Olimpiyatları'nda altın madalya aldıktan sonra ünü giderek artmaya başladı.

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Efsane boksör Muhammed Ali'nin ölüm yıl dönümü - Muhammed Ali kimdir?
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