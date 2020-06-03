Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte ABD'deki Antifa örgütü...

İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte ABD'deki Antifa örgütü...

ABD Başkan 'ın, ülkede siyahi George Floyd'un ölümüyle başlayan protestoları "provoke etmekle" suçladığı ve "terör örgütü " olarak tanıyacağını açıkladığı Antifa, ülkede bir kez daha gündeme oturdu. İletişim Başkanlığı; bu örgüte ilişkin bir tablo oluşturarak Twitter üzerinden kamuoyu ile paylaştı.

Giriş Tarihi: 3.6.2020 21:04 Son Güncelleme: 3.6.2020 21:09 ABONE OL
İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte ABD'deki Antifa örgütü...

ABD'de siyahi George Floyd'un ölümü sonrasında başlayan protesto gösterileri devam ediyor. Donald Trump, yaptığı açıklamada ABD'deki olayları provoke etmek isteyen Antifa örgütüne vurgu yapmıştı.

İletişim Başkanlığı Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir grafikte bu örgüte ilişkin önemli bilgiler derledi ve kamuoyu ile paylaştı.

İletişim Başkanlığı Antifa örgütü üzerine hazırladığı görsel paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

SURİYE'DE ÇEKİLEN O FOTOĞRAFLAR...

ABD kamuoyunun bir kısmı tarafından ülke genelindeki protestolarda yaşanan şiddet olaylarından sorumlu tutuluyor. ABD'de terör örgütü olarak tanınması tartışılıyor. Suriye'de çekilen fotoğraflar terör örgütü PKK/YPG ile bağlarını ortaya koyuyor. Antifa kimdir, nedir?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte ABD'deki Antifa örgütü...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA