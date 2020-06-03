İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte ABD'deki Antifa örgütü...

ABD'de siyahi George Floyd'un ölümü sonrasında başlayan protesto gösterileri devam ediyor. Donald Trump, yaptığı açıklamada ABD'deki olayları provoke etmek isteyen Antifa örgütüne vurgu yapmıştı.

İletişim Başkanlığı Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir grafikte bu örgüte ilişkin önemli bilgiler derledi ve kamuoyu ile paylaştı.

İletişim Başkanlığı Antifa örgütü üzerine hazırladığı görsel paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

SURİYE'DE ÇEKİLEN O FOTOĞRAFLAR...

ABD kamuoyunun bir kısmı tarafından ülke genelindeki protestolarda yaşanan şiddet olaylarından sorumlu tutuluyor. ABD'de terör örgütü olarak tanınması tartışılıyor. Suriye'de çekilen fotoğraflar terör örgütü PKK/YPG ile bağlarını ortaya koyuyor. Antifa kimdir, nedir?