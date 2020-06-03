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Kanada Başbakanı Trudeau'dan Amerika'daki protestolara sessiz tepki

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı 'ın protestoculara karşı tutumu hakkında yorumu sorulması üzerine 21 saniye süreyle sessiz kaldı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 3.6.2020 22:21 ABONE OL
Kanada Başbakanı Trudeau'dan Amerika'daki protestolara sessiz tepki

Amerika'da siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle hayatını kaybetmesi sonucu başlayan protestolar şiddetini arttırarak devam ediyor. ABD'nin başkenti Washington'da kolluk kuvvetleri eylemlere müdahale ediyor. Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya gerçekleştirdiği basın toplantısında gazeteciler tarafından ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD genelindeki protestoculara karşı askeri eylem çağrısı yapması hakkındaki düşünceleri soruldu. Başbakan Trudeau, soru üzerine 21 saniye boyunca sessiz kaldıktan sonra, "ABD'de neler olup bittiğini hepimiz korku ve dehşetle izliyoruz" dedi.

Trudeau, "İnsanları bir araya getirme zamanı, ayrıca dinleme zamanı, yıllar ve on yıllar boyunca yaşanan ilerlemelere rağmen adaletsizliklerin devam ettiğini öğrenme zamanı. Ama Kanadalılar olarak bizim de siyahi Kanadalılar ve ırksal Kanadalıların her gün yaşadıkları ayrımcılıkla karşı karşıya olduklarını fark etme zamanı" ifadelerini kullandı.

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Kanada Başbakanı Trudeau'dan Amerika'daki protestolara sessiz tepki
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