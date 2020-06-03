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'da kritik görüşme! Başkan Erdoğan, Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul edecek

Edinilen son dakika habere göre; Başbakanı Fayiz es-Serrac, 'ye geliyor. Başkan Recepp Tayyip Erdoğan'ın Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul edecek. Başkan Erdoğan vE Serrac'ın Libya'daki son gelişmeleri görüşeceği belirtildi.

Giriş Tarihi: 3.6.2020 12:06 Son Güncelleme: 3.6.2020 12:14 ABONE OL
Ankara'da kritik görüşme! Başkan Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul edecek

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, yarın Türkiye'ye geliyor. Libya Başbakanı Serrac'ın Ankara'da Libya'daki son gelişmelerle ilgili görüşmeler gerçekleştireceği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini kabul edeceği öğrenildi.

Son dakika: Libya Başbakanı Serrac, Türkiye'ye geliyor | Video

Dün Milli Güvenlik Kuruluşlunun ardından yapılan bildiride Türkiye'nin Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne verdiği askeri desteğin süreceği belirtilmişti.

LİBYA, SURİYE VE DOĞU AKDENİZDEKİ GELİŞMELER MASADA

Ülke güvenliğini ilgilendiren iç ve dış gelişmelerin bütün yönleriyle ele alınacağı MGK'nın ana gündemini, Libya ve Suriye'deki gelişmeler oluşturuyor.

Ateşkesin korunduğu ancak zaman zaman rejim unsurlarını ihlalleri ve radikallerin provokasyonuna sahne olan İdlib ile ilgili olarak, MGK bildirisinde ateşkes kararına uyulması yönünde sahadaki taraflara uyarı yapılması bekleniyor. Sondaj faaliyetlerinin ısıttığı Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve son günlerde Ege Denizi'nde yaşanan Yunan tacizleri de kurul gündeminde yer alıyor.

Libya’dan son dakika açıklaması: Mitiga Havaalanı’nı kurtarma operasyonu başladı Libya ordusu, Hafter milislerini ve askeri araçları hedef aldı Libya Ordusu, stratejik Yermuk Askeri Kampı çevresinde kontrolü sağladı

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Ankara'da kritik görüşme! Başkan Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul edecek
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