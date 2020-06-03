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'da son dakika gelişme! Mitiga Havalimanı'nın büyük kısmında kontrol sağlandı!

'da 'ne () bağlı güçler, Mitiga Havalima'nını milislerinden kurtarmak için başlattığı operasyon sürüyor. Edinilen son dakika habere göre ; Ulusal Mutabakat Hükümeti güçleri,’nın büyük kısmını kontrol altına aldı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 3.6.2020 17:47 Son Güncelleme: 3.6.2020 17:57 ABONE OL
Libya'da son dakika gelişme! Mitiga Havalimanı'nın büyük kısmında kontrol sağlandı!

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, Trablus Uluslararası Havaalanı'nın büyük kısmını kontrol altına aldı.

BÜYÜK KISMINDA KONTROL SAĞLANDI

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, bu sabah başkent Trablus'ta bulunan Trablus Uluslararası Havaalanı'nı Hafter güçlerinden kurtarmak için operasyon başlattı. Yerel kaynaklar, UMH güçlerinin operasyon kapsamında Trablus Uluslararası Havaalanı'nın büyük kısmını kontrol altına aldığını açıkladı. Operasyon sırasında çok sayıda askeri aracın da ele geçirildiği ifade edildi.

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Libya'da son dakika gelişme! Mitiga Havalimanı'nın büyük kısmında kontrol sağlandı!
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