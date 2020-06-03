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’dan son dakika açıklaması: Mitiga Havaalanı’nı kurtarma operasyonu başladı

'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) ordusu sözcüsü , son dakika açıklamada bukundu. Kununu; 'nı kurtarma operasyonunun başladığını duyurdu.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 3.6.2020 09:43 Son Güncelleme: 3.6.2020 09:53 ABONE OL
Libya’dan son dakika açıklaması: Mitiga Havaalanı’nı kurtarma operasyonu başladı

Libya'nın BM nezdindeki meşru temsilcisi UMH'ye bağlı birlikler, 'Öfke Volkanı' operasyonu kapsamında ilerleyişini sürdürüyor. UMH ordusu sözcüsü Albay Muhammed Kanunu yaptığı son dakika açıklamasında; gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin bulunduğu Mitiga Uluslararası Havaalanı'nı (Trablus Havaalanı) kurtarmak için operasyon başlatıldığını açıkladı.

BAŞKENTİN GÜNEYİNDE ASKERİ ARAÇLAR ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan UMH'ye bağlı birlikler, Trablus'un güneyinde ilerleyişi devam ediyor. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) Ulusal Mutabakat Hükümeti yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre UMH ordusu Hafter'e bağlı milislere ait çok sayıda askeri aracı ele geçirdi.

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Libya’dan son dakika açıklaması: Mitiga Havaalanı’nı kurtarma operasyonu başladı
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