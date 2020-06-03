Papa Francis'den ABD'ye George Floyd tepkisi! "ABD kendisini yenilgiye uğrattı"

Papa Francis, ABD'de siyahi George Floyd'un öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Irkçılığa tahammül gösteremeyiz" diyerek, ABD'nin kendisini yenilgiye uğrattığını ifade etti.

"ABD KENDİNİ YENİLGİYE UĞRATMIŞTIR"

Katolik âleminin ruhani lideri Papa Francis, George Floyd'un ölümünün ardından ABD'de patlak veren protestolardaki polis şiddetini kınadı. 'Kimsenin ırkçılığa göz yummaması gerektiğini söyleyen' Papa, 'ABD'nin kendini yenilgiye uğrattığını' söyledi. Papa, Vatikan'daki haftalık konuşmasında yaptığı açıklamasında, George Floyd'un ölümünün 'trajik' olduğunu ifade etti. Papa Francis, 'Kimsenin ırkçılığa göz yummaması gerektiğini' dile getirerek, "ABD'nin kendini yenilgiye uğratmıştır" dedi.

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