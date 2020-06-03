Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Papa Francis'den ABD'ye George Floyd tepkisi! "ABD kendisini yenilgiye uğrattı"

'den 'ye tepkisi! "ABD kendisini yenilgiye uğrattı"

, 'de siyahi 'un polis şiddeti sonuncu hayatını kaybetmesine yönelik açıklamalarda bulundu. Francis açıklamasında; “Irkçılığa tahammül gösteremeyiz” ifadelerini kullanırken ABD'nin kendisini yenilgiye uğrattığını belirtti.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 3.6.2020 12:11 Son Güncelleme: 3.6.2020 12:25 ABONE OL
Papa Francis'den ABD'ye George Floyd tepkisi! ABD kendisini yenilgiye uğrattı

Papa Francis, ABD'de siyahi George Floyd'un öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Irkçılığa tahammül gösteremeyiz" diyerek, ABD'nin kendisini yenilgiye uğrattığını ifade etti.

"ABD KENDİNİ YENİLGİYE UĞRATMIŞTIR"

Katolik âleminin ruhani lideri Papa Francis, George Floyd'un ölümünün ardından ABD'de patlak veren protestolardaki polis şiddetini kınadı. 'Kimsenin ırkçılığa göz yummaması gerektiğini söyleyen' Papa, 'ABD'nin kendini yenilgiye uğrattığını' söyledi. Papa, Vatikan'daki haftalık konuşmasında yaptığı açıklamasında, George Floyd'un ölümünün 'trajik' olduğunu ifade etti. Papa Francis, 'Kimsenin ırkçılığa göz yummaması gerektiğini' dile getirerek, "ABD'nin kendini yenilgiye uğratmıştır" dedi.

Son dakika: 'Güzellik Kraliçesi'nden tepki çeken 'George Floyd' paylaşımı! Ülkeyi ayağa kaldırdı... ABD'de George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan protestolar hızla yayılıyor! Çok sayıda ülkeye sıçradı ABD'den son dakika haberi! George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan protestolar şiddetlendi! Yüzlerce gözaltı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Papa Francis'den ABD'ye George Floyd tepkisi! "ABD kendisini yenilgiye uğrattı"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA