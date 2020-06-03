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Salgının başladığı noktoada son durum! 110 gün sonra caddeler doldu taştı

Corona virüs salgınının ortaya çıktığı Wuhan kentinde 110 gün sonra hayat normale döndü.Dünya genelinde 5 buçuk milyona yakın kişiye bulaşan salgınını ortaya çıktığı 'in Wuhan kentinde kent halktı ema parkları, iş fuarları ve gece pazarlarını yeniden doldurdu.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 3.6.2020 13:36 Son Güncelleme: 3.6.2020 13:51 ABONE OL
Salgının başladığı noktoada son durum! 110 gün sonra caddeler doldu taştı

Koronavirüsün ilk ortaya çıktığı Çin'in Vuhan şehrinde 110 gün sonra hayat normale dönmeye başladı.Kent halkı, tema parkları, iş fuarları ve gece pazarlarını yeniden doldurdu.

Dünya genelinde 382 binden fazla can kaybına neden olan korona virüsün ilk ortaya çıktığı yer olan Çin'in Wuhan kentinde hayat 110 gün sonra normale dönmeye başladı. Maske takma ve düzenli ateş ölçümü yapma gibi önlemlerin alınmaya devam ettiği kennte ilk ziyaret edilen yer luna parklar ve alışveriş merkezleri oldu.

CADDELER DOLDU TAŞTI

11 milyon nüfuslu Vuhan'da yaşayan kent halkı, tema parkları, iş fuarları ve gece pazarlarını yeniden doldurdu. Kentteki büyük plazalar yeniden aydınlatılırken, halkın yoğun olarak bulunduğu gözde mekanlar salgın öncesi haline döndü. Covid-19'un yayıldığı ülke olan Çin'de, salgın büyük oranda kontrol altına alınmıştı.

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Salgının başladığı noktoada son durum! 110 gün sonra caddeler doldu taştı
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