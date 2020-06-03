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! 'den 'e büyük misilleme! Çin havayolu şirketlerinin uçuşu yasaklandı!

haberine göre; , 'e büyük bir misilleme gerçekleştirdi. Reuters'in dünyaya son dakika olarak duyurduğu habere göre; ABD, Çinli havayolu şirketlerinin ülkeye uçuşunu yasakladı. Buna göre; Çinli havayolu şirketleri ABD'ye Haziran ayı ortasından itibaren uçuş gerçekleştiremeyecek.

Giriş Tarihi: 3.6.2020 17:22 Son Güncelleme: 3.6.2020 17:32 ABONE OL
Son dakika! ABD'den Çin'e büyük misilleme! Çin havayolu şirketlerinin uçuşu yasaklandı!

Son dakika haberine göre; ABD, Çinli havayolu şirketlerinin ülkeye uçuşunu yasakladı.

Trump yönetiminin aldığı karara göre, Çinli havayolu şirketleri ABD'ye Haziran ayı ortasından itibaren uçuş gerçekleştiremeyecek.

Kararın Çin'in ABD ile gerçekleştirdiği ticaret görüşmelerinin önünü tıkadığı gerekçesiyle alındığı öne sürülürken, ABD ile Çin arasında yıl başından bu yana corona virüsü gerginliği yaşanıyordu.

Haziran'ın 16'sında başlaması beklenen uygulamanın Air China, China Eastern Airlines Corp, China Southern Airlines Co. ve Hainan Airlines Holding Co. şirketlerini kapsayacağı belirtiliyor.

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Son dakika! ABD'den Çin'e büyük misilleme! Çin havayolu şirketlerinin uçuşu yasaklandı!
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