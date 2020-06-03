Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a 'Ayasofya' göndermesi!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu küresel gelişmelere ilişkin bir televizyon kanalında değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, ABD'de yaşananlara ilişkin, "Polisin herhangi bir insanı ne olursa olsun bu şekilde öldürmesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı. Yunanistan'ın Ayasofya ile ilgili sözlerine sert şekilde karşılık verdi.

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU'NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Polisin herhangi bir insanı ne olursa olsun bu şekilde öldürmesi kabul edilemez.

Hafter bu savaşı kazanamaz. Doğu Akdeniz'de hukuka uygun davranıyoruz. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin (içinde) olmadığı hiçbir anlaşma geçerli değildir.

YUNANİSTAN'A ÇOK SERT TEPKİ

Ayasofya Yunanistan'a bağlı değil. Fethedilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nindir. Bize bu konuda akıl verebilecek en son ülke Yunanistan olmalıdır. Avrupa'da cami olmayan tek ülke Yunanistan'dır. Bu Yunanistan halkın seçtiği müftülere camilerde namaz kıldırdı diye hapis cezası veriyor. Koronavirüs bahanesi ile Batı Trakya'da ezanı susturmak istedi bunlar, hemen devreye girdik. Sen ezanı susturmaya çalışacaksın, Türkiye'de Kur'an okundu diye basbas bağıracaksın.

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