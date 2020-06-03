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Toprak kaymaları 20 can aldı

AA Dünya
Giriş Tarihi: 3.6.2020 ABONE OL
Hindistan'ın Assam eyaletinde meydana gelen toprak kaymalarında ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti. NDTV kanalının haberine göre, son günlerde şiddetli yağışların etkisi altında olan eyaletin güneyindeki Barak Vadisi bölgesinin 3 farklı kesiminde toprak kaymaları oldu. Kaynaklar, Cachar'de 7, Hailakandi'de 7, Karimganj bölgesinde de 6 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Assam'da aşırı yağışların yol açtığı sellerden yaklaşık 372 bin kişinin etkilendiği ve selden en ağır etkilenen bölgenin de Goalpara olduğu kaydedildi.
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Toprak kaymaları 20 can aldı
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