Trump orduyla tehdit etti

ABD'de polis memuru Derek Chauvin'in siyahi vatandaş George Floyd'u boğarak öldürmesinin ardından başlayan ayaklanma birinci haftasını geride bıraktı. St Louis'teki gösterilerde 4 polis memuru, Las Vegas'ta 1 ve New York'ta 2 polis vuruldu. Chicago'da ise 2 gösterici öldü. Ölüm nedenleri açıklanmadı. Gösteriler 75 kente yayıldı. Birçok kentte geceleri uygulanan sokağa çıkma yasağını binlerce kişi yine deldi. Ülke genelinde 20 bin Ulusal Muhafız askeri konuşlandırıldı. New York'ta yağmalamalar nedeniyle 700 kişi gözaltına alınırken, kentte uygulanan sokağa çıkma yasağı da pazartesi gününe kadar uzatıldı. ABD Başkanı Donald Trump, New York yönetiminden Ulusal Muhafızları göreve çağırmasını istedi.Başkan Trump'ın ayrıca 1807'de çıkarılan "İsyan Yasasını", protestolara karşı kullanabileceği bildirildi. Trump, valilerin olayları bastıramaması halinde askeri devreye sokacağını açıkladı. CNN'e konuşan ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, Trump'ın bu açıklamasının, Pentagon'un bazı yetkililerinde "derin ve büyüyen bir rahatsızlık" yarattığını belirtti.ABD'ye giden birçok gazeteci ise güvenlik güçlerinin şiddetine uğruyor. Washington ve Minneapolis'te yayın yapan TRT World ekipleri de plastik mermi ve gaz fişekleri ile yaralandı.İDLİB'İN Binniş ilçesinde yaşayan grafiti sanatçısı Aziz Esmer, hasar gören bir evin duvarına, George Floyd'un resmini çizdi. Öte yandan ölüm nedeni nefes alamadığı için boğulma olarak kayıtlara geçen Floyd'un cenaze töreni yarın düzenlenecek.