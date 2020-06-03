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'da George Floyd için düzenlenen gösteride çatışma çıktı

'ın başkenti Atina'da, 'nin Minnesota eyaletinde siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddetiyle yaşamını yitirmesi nedeniyle düzenlenen gösteride, polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 3.6.2020 22:46 ABONE OL
Yunanistan'da George Floyd için düzenlenen gösteride çatışma çıktı

Çeşitli sol grupların çağrısıyla parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'nda bir araya gelen yaklaşık 3 bin kişi, polis şiddeti ve ABD karşıtı sloganlar atarak ABD'nin Atina Büyükelçiliği'ne yürüdü.

''Kahrolsun Amerika'', ''Amerika, Yunanistan'da istenmiyorsun'' yazılı pankartların taşındığı gösterinin sonunda yüzleri maskeli bazı gruplar, büyükelçilik önünde yoğun güvenlik önlemleri alan çevik kuvvet ekiplerine molotofkokteyli ve taşlarla saldırdı.

Polis, göstericilere gaz ve ses bombalarıyla karşılık verdi.

Çıkan olaylarda 7 gösterici gözaltına alındı.

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Yunanistan'da George Floyd için düzenlenen gösteride çatışma çıktı
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