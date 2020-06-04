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'de 'un ardından ikinci skandal! Hücresinde biber gazıyla müdahale edilen siyahi mahkum öldü

'nin şehrinde bir cezaevindeki siyahi mahkumun, hücresinde biber gazıyla müdahale edilmesi sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 4.6.2020 19:12 Son Güncelleme: 4.6.2020 19:12 ABONE OL
ABD'de George Floyd'un ardından ikinci skandal! Hücresinde biber gazıyla müdahale edilen siyahi mahkum öldü

Federal Cezaevleri Bürosundan yapılan açıklamada, Brooklyn'deki cezaevinde 35 yaşındaki Jamel Floyd adlı mahkumun, hücrenin içinde barikat kurduğu ve hücre kapısının camını kırmak için metal bir nesne kullandığı belirtildi.

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Açıklamada, yıkıcı hale dönüştüğü, kendisine ve etrafındakilere potansiyel olarak zararlı hale geldiği belirtilen Floyd'a, görevli personelin biber gazıyla müdahale ettiği kaydedildi.

Müdahalenin ardından tepkisiz kalan Floyd'un hastaneye kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, siyahi mahkumun burada hayatını kaybettiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GEORGE FLOYD'UN GÖZALTINDA ÖLDÜRÜLMESİ
Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta Minneapolis kentinde dolandırıcılık şüphesiyle polisler tarafından gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

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Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke genelinde pek çok kentte sıçramıştı.

Floyd protestolarında yaşanan şiddet ve yağmalamalar nedeniyle başkent Washington ve New York da dahil en az 40 kentte gece sokağa çıkma yasağı getirilirken 25'e yakın kentte de Ulusal Muhafız Birlikleri polise destek sağlamak için devreye sokulmuştu.

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ABD'de George Floyd'un ardından ikinci skandal! Hücresinde biber gazıyla müdahale edilen siyahi mahkum öldü
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